F1, Sainz: “Chiarezza sul futuro prima dell’inizio della nuova stagione”

Futuro da valutare in casa Ferrari in un 2023 difficile. Le indiscrezioni su Charles Leclerc e Carlos Sainz non mancano e quello dei rinnovi è uno dei temi prioritari del team principal Frederic Vasseur. Intanto, Sainz rivela che una dead line sul futuro effettivamente c’è: “Tutto verrà risolto prima dell’inizio della prossima stagione – assicura il pilota spagnolo ai microfoni di Crash.net – Ovviamente non voglio rivelare le mie strategie in termini di trattative contrattuali perché è qualcosa che non racconterò mai. Ad ogni modo ho sempre sottolineato come mi piaccia affrontare un campionato sapendo dove correrò l’anno successivo, perché ho vissuto questa esperienza in Renault e non mi è piaciuta affatto. Le indiscrezioni? Fa parte del gioco, ma non mi interessano”.