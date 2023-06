Roland Garros 2023, ancora polemiche: Svitolina sconfigge Blinkova ma non le dà la mano

Proseguono le polemiche al Roland Garros 2023 per via della decisione delle giocatrici ucraine di non stringere la mano alle tenniste russe. Dopo i fischi ricevuti da Kostyuk post sconfitta contro Sabalenka, oggi si è verificato un altro episodio sul Campo Simonne Mathieu. Elina Svitolina ha infatti superato in rimonta Blinkova, ma invece di stringere la mano all’avversaria si è limitata a mostrarle il pollice una volta avvicinatasi a rete. Anche stavolta non sono mancati i fischi, che si sono però mischiati agli applausi per la vincitrice. Non è da escludere che il pubblico francese sia stato più clemente nei confronti di Elina perché sposata con il tennista transalpino Gael Monfils. Al prossimo turno, Svitolina affronterà… un’altra giocatrice russa, Daria Kasatkina.