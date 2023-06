F1 GP Spagna, Perez: “Raccolte tante informazioni sulla pista”

“Buona giornata per noi. Abbiamo raccolto tante informazioni sulla pista e sull’auto”. Queste le prime sensazioni del pilota della Red Bull, Sergio Perez, al termine della prima giornata di prove libere in vista del Gp di Spagna in programma domenica a Barcellona. “La pista mette a dura prova il collo e credo che questa sarà una situazione che in molti dovranno affrontare in gara”, ha aggiunto il messicano che nella seconda sessione si è dovuto accontentare del quarto tempo (+0.312). Il compagno Max Verstappen è invece risultato il più veloce.