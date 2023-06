Roland Garros 2023: Fognini lotta ma si arrende a Ofner al quinto set

Un eroico e commovente Fabio Fognini è costretto ad arrendersi soltanto al quinto set e dopo quasi quattro ore di battaglia, uscendo di scena al terzo turno del Roland Garros 2023 per mano dell’austriaco Sebastian Ofner, che si impone col punteggio di 5-7 6-3 7-5 1-6 6-4. Il taggiasco ha regalato spettacolo come suo solito, ma alla fine non è bastato per proseguire a Parigi.

Nel primo set Fognini parte fortissimo tenendo due servizi a 0 e togliendo la battuta all’avversario a 0 salendo 3-1 e servizio. Inerzia del set che sembra andare verso l’azzurro quando Ofner entra in partita e sfrutta un calo di tensioni di Fognini per piazzare un parziale di 10 punti a 1 recuperando il break di svantaggio e andando addirittura avanti di un break risalendo dal 3-1 al 4-3 a suo favore. Per fortuna dell’italiano Ofner si butta via sul 4-3 con un dritto sbagliato e due doppi falli regalando il break a Fognini. Si ritorna quindi on serve sul 4-4. L’azzurro riesce a venire a capo di un game combattutissimo salendo 5-4 dopo aver salvato una palla break sul 30-40. Ofner va in difficoltà sul 5-4 e concede due set point a Fognini ma li salva con due grandi smorzate. Fognini tiene il servizio a 0 e sfrutta l’unica palla break concessa sul 6-5 dall’austriaco sul 30-40 e si prende un combattutissimo primo set.

Il secondo set si apre con uno scambio di break in apertura. Fognini tiene il servizio sull’1-1 mettendosi al comando delle operazioni nel secondo parziale sul 2-1. Sul 2-2 l’italiano serve con palle nuove e va su 40-15 ma si fa riprendere da Ofner che, con l’aiuto del nastro su palla break, riesce a strappare la battuta per la seconda volta su tre nel set salendo 3-2. L’austriaco conferma il break e allunga 4-2. Ancora difficoltà per Fognini al servizio, 157 km/h di media, che nel nono game con un doppio fallo consegna il set a Ofner con il punteggio di 6-3.

Difficoltà fisiche per Fognini nel terzo set che continua ad avere problemi al servizio e si offre a due palle break sullo 0-1. L’azzurro si riesce a salvare ai vantaggi e mantiene il set on serve. Ofner accusa il colpo e nel game successivo perde il servizio a 0. Fognini conferma il break ma l’austriaco mette insieme un grande game di risposta sul 3-2 riportando il set on serve. L’inerzia del set sembra andare verso Ofner che però si butta via sbagliando una facile volée e uno smash a rimbalzo non impossibile regalando il contro break all’azzurro che torna sopra di un break sul 4-3. Continua un set senza logica con Fognini che perde per la seconda volta in fila il servizio ritornando on serve sul 4-4. Ofner riesce a tenere la battuta e sale 5-4. Dopo dei turni di servizio rapidi, Fognini va sotto 0-40 sul 6-5 per l’avversario. L’italiano riesce a risalire fino al 30-40 ma non riesce a salvare anche la terza palla break perdendo il terzo set 7-5.

Quarto set che si apre con il break di Fognini, che l’italiano riesce a confermare nel game successivo salendo 2-0. Ofner va in difficoltà e concede un’altra palla break sul 2-0. L’austriaco si salva con un’ottima palla corta ma ai vantaggi è costretto a cedere per la seconda volta consecutiva la battuta andando sotto 3-0 e servizio Fognini, che conferma il doppio break salendo 4-0. L’azzurro toglie il servizio per la terza volta a Ofner ma lo perde sul 5-0. Sul 5-1 però Fognini dà un altro strappo togliendo la battuta per la quarta volta all’avversario chiudendo il set 6-1.

Nel quinto set Fognini perde subito il servizio commettendo un doppio fallo gravissimo su palla break. Ofner prende fiducia e conferma il break salendo 2-0. L’azzurro tiene la battuta e si procura una palla break nel game successivo. L’austriaco la salva e porta il gioco ai vantaggi dove Fognini riesce a sfondare di rovescio e a riportare il set on serve sul 2-2. Come ha dimostrato in tutto l’arco del match Ofner gioca meglio quando viene rimontato o quando è sotto e si procura tre palle break salendo 40-0 su servizio di Fognini. L’italiano riesce a salvarne due ma alla terza è costretto a cedere la battuta tornando sotto di un break sul 3-2 e servizio Ofner, che conferma il break allungando 4-2. Fognini va in difficoltà e cede ancora il servizio mandando Ofner a servire per il match sul 5-2. L’italiano sfrutta la tensione accusata dall’avversario per recuperare un break e andare a servire sul 5-3. Fognini tiene il servizio e Ofner torna a servire per il match sul 5-4 e stavolta non sbaglia chiudendo i giochi.