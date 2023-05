Roland Garros 2023, Alcaraz: “Giocare il doppio con Nadal alle Olimpiadi? Sarebbe un sogno”

“Per me sarebbe un sogno giocare il doppio con Nadal alle Olimpiadi“. Parola di Carlos Alcaraz, che in occasione del media day del Roland Garros 2023 ha risposto alle domande dei giornalisti. Non poteva mancare quella su un’eventuale coppia con il connazionale ai Giochi di Parigi 2024, alla quale lo spagnolo ha risposto: “Vediamo quale sarà la sua condizione, nella speranza che stia bene. Ripeto che per me sarebbe un sogno giocare il doppio con lui“.