Fantacalcio, Spezia-Torino: gol di Singo o autogol di Wisniewski, la decisione della Lega

Al 25′ di Spezia-Torino si sblocca il risultato. Dopo una traversa colpita dai granata, è la stessa squadra di Juric a trovare l’1-0 in modo rocambolesco sugli sviluppi di un calcio piazzato. Da corner dalla destra, c’è un doppio rimpallo che coinvolge Singo e soprattutto Wisniewski, autore dell’ultima deviazione che non lascia speranze a Dragowski che può solo sfiorare il pallone. Una situazione rocambolesca che lascia anche qualche dubbio in ottica fantacalcio. Gol di Singo o autorete di Wisniewski?

15.50 – Arriva la decisione definitiva della Lega Serie A: si tratta di autogol di Wisniewski e non di gol di Singo.