Canoa, Coppa del Mondo Poznan 2023: Craciun e Santini in trionfo nel C2 1000, sul podio anche Tacchini

di Michele Muzzarelli 26

Giornata ricca di soddisfazioni per la canoa italiana a Poznan, sede della prova di Coppa del Mondo 2023. E’ infatti arrivata la vittoria di Nicolae Craciun e Daniele Santini, che si sono imposti nel C2 1000 maschile con il tempo di 3.59.27 precedendo i cinesi Yu/Yu e i polacchi padroni di casa Nowacki/Witkowski. Nella stessa gara, quinto posto per l’altro equipaggio azzurro composto da Mattia Alfonsi e Dawid Szela. Terzo posto invece nel C1 1000 per Carlo Tacchini, che si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio chiudendo la gara alle spalle del ceco Fuksa e del polacco Glazunow. Podio anche al femminile, con il secondo posto di Susanna Cicali e Francesca Genzo nel K2 200: con il tempo di 39″83, la coppia azzurra si è piegata solo alle polacche Klatt/Wisniewska.