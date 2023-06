Roland Garros 2023, Alcaraz è un alieno: Tsitsipas demolito in tre set, sarà semifinale con Djokovic

Un alieno sul Philippe Chatrier. Si chiama Carlos Alcaraz. Lo spagnolo domina in lungo e in largo Stefanos Tsitsipas e conquista la semifinale al Roland Garros 2023. Una mattanza: 6-2 6-1 7-6 (5) in favore di Alcaraz che in due ore e quattordici minuti di gioco fa venire il mal di testa al suo avversario, inerme di fronte allo show dell’iberico. In semifinale, venerdì, Alcaraz affronterà il serbo Novak Djokovic che nel pomeriggio ha sconfitto in quattro set, e in rimonta, il russo Karen Khachanov.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PRIMO SET – L’inizio di partita sembra essere promettente per Tsitsipas che piazza subito tre aces e cerca di entrare in partita, ma è solamente un fuoco di paglia. Alcaraz infatti è concentrato e nel terzo game, alla quarta palla break utile, sfonda con il diritto e si porta sul 2-1. Con una meravigliosa palla corta Tsitsipas tiene la battuta a trenta e prova a rimanere attaccato al set, ma lo spagnolo preme forte sull’acceleratore e piazza anche un altro break che di fatto chiude un primo set senza storia, 6-2.

SECONDO SET – Tsitsipas commette troppi errori, non riesce mai a dare continuità al suo gioco anche perché dall’altra parte della rete c’è un fenomeno che gioca un altro sport. Dopo pochi minuti di secondo set il risultato è già in ghiaccio. Alcaraz piazza due break, sale sul 4-1 e fa quello che vuole: passanti vincenti, palle corte e recuperi impossibili. Tsitsipas non sa che pesci prendere e si becca un 6-1 che fa male, due set a zero.

TERZO SET – La mazzata finale alla partita lo spagnolo la dà proprio ad inizio terzo set quando strappa per l’ennesima volta la battuta a Tsitsipas e sale agevolmente sul 3-0. Il pubblico prova ad incitare il greco per cercare di aiutarlo a rimanere in partita. Stefanos in qualche modo ci prova, tiene i suoi turni di servizio, annulla anche due match point sul 5-2 e si crea una chance. Nel momento decisivo Alcaraz concede le prime due palle break del match, annulla la prima, ma sulla seconda il serve and volley esce di poco. Lo Chatrier prova a supportare il greco che, sotto 4-5, deve annullare anche un terzo match point con un servizio vincente e impatta sul 5-5. Si arriva al tie-break con Tsitsipas che parte in ritardo, Alcaraz vola sul 4-1 e poi sul 6-3. Il greco prova a non mollare, scaglia anche un ace ma Carlitos chiude con un serve and volley da antologia. Tre set a zero e semifinale conquistata.