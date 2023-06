Basket, playoff Serie A2 2022/2023: sarà Pistoia la sfidante di Torino nella finale argento

Sarà Pistoia a sfidare Torino nella finale del playoff di Serie A2 2022/2023 per quel che riguarda il Tabellone Argento, con la possibilità di giocarsi un posto nella prossima Serie A1. Sono i toscani, grazie a questo 75-67 conquistato in trasferta, a vincere la serie per 3-2 a conquistarsi l’enorme chance di competere contro i piemontesi per essere tra le più grandi d’Italia a partire dalla prossima stagione. A fare la differenza è stato un secondo tempo di gara mostruoso da parte degli ospiti, che erano andati all’intervallo sotto di 10 lunghezze e hanno, in poco tempo, ribaltato completamente le sorti della gara, rimontando e andandosi a prendere il definitivo +8. I migliori sono stati Vernado (20 punti) per Pistoia e Stefanelli (18 punti) per Cantù.