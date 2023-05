Roland Garros 2023: accoppiamenti qualificati e lucky loser. Cobolli sorteggiato con Alcaraz

Gli accoppiamenti dei giocatori qualificati o ripescati come lucky loser nel main draw del Roland Garros 2023. Al primo slam della carriera, Flavio Cobolli se la vedrà contro Carlos Alcaraz: sorteggio sicuramente non fortunato per il romano, che comunque vivrà un’esperienza indimenticabile su un campo prestigioso. Più fortunati Giulio Zeppieri, che ha pescato il kazako Bublik, e Andrea Vavassori, il quale se la vedrà contro il serbo Kecmanovic. Di seguito tutti gli accoppiamenti.

MASCHILE

(1) Alcaraz v (Q) Cobolli

(Q) Pouille v (LL) Rodionov

Kubler v (LL) Diaz Acosta

Cressy v (Q) Ofner

Carballes Baena v (Q) Nava

Varillas v (Q) Shang

Griekspoor v (Q) Martinez

(WC) Kypson v (Q) Albot

(WC) Mpetshi Perricard v (Q) Olivieri

(31) Kecmanovic v (Q) Vavassori

(16) Paul v (LL) Stricker

Giron v (Q) Medjedovic

(25) Van de Zandschulp v (Q) Tirante

Bublik v (Q) Zeppieri

(4) Ruud v (Q) E.Ymer

(28) Dimitrov v (Q) Skatov

Popyrin v (Q) Karatsev

(2) Medvedev v (Q) Seyboth Wild

FEMMINILE

Liu v [Q] In-Albon

Peterson v [Q] Ferro

Kucova v [LL] Bolsova

Mladenovic v [Q] Day

Riske v [Q] M. Andreeva

Grabher v [Q] Rus

[4] Rybakina v [Q] B. Fruhvirtova

Friedsam v [LL] Hibino

[Q] Waltert v [Q] Mandlik

[22] Vekic v [Q] Yastremska

Baindl v [Q] Danilovic

Sasnovich v [Q] Tauson

[12] Bencic v [LL] Avanesyan

[24] Potapova v [Q] Townsend

[28] Mertens v [LL] Hruncakova

Parrizas Diaz v [Q] Hunter

[19] Zheng v [Q] Zidansek

Rakhimova v [Q] Bejlek

Udvardy v [Q] Shymanovich