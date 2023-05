Napoli, De Laurentiis ospite a Che Tempo che fa nell’ultima puntata di Fazio

Sarà una super puntata l’ultima di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa deciso di avere come ospite il presidente Campione d’Italia in carica, ossia Aurelio De Laurentiis. Nell’ultima del conduttore del programma che poi per altri impegni abbandonerà la trasmissione ci sarà quindi tanto di cui parlare anche con il patron del Napoli.

Ad annunciare la notizia è stata il profilo ufficiale della trasmissione di Fazio che avrà quindi come ospite Aurelio De Laurentiis ad essere un invitato speciale. Al presidente del Napoli, sicuramente, verranno fatte tantissime domande: dall’emozione per lo scudetto dopo 33 anni a Napoli al futuro della panchina azzurra, visto il sempre e più probabile addio di Luciano Spalletti.