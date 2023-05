Roma, Dybala: “Tanti obiettivi da voler raggiungere, la strada è lunga”

“Credo che la via per raggiungere grandi obiettivi è sempre lunga”, esordisce così Paulo Dybala a Highsnobiety. “So che devo ancora arrivare a raggiungere molti miei obiettivi, vincere trofei e forse premi individuali, ma sono sempre motivato. Voglio cercare di guardare avanti per raggiungere gli obiettivi che ho in mente”. L’attaccante argentino ha poi proseguito: “Ne ho molti, sia a livello calcistico sia nella vita. Nel caso in cui non li raggiungessi, voglio non avere rimpianti per non aver fatto tutto per raggiungerli”.