Riyadh Season Cup 2024, Brozovic perde la testa e si infuria con l’arbitro: interviene CR7 (VIDEO)

Una partita molto sentita quella che ha visto ieri l’Al-Hilal battere 2-0 l’Al Nassr durante la Riyadh Season Cup 2024. E per qualche istante ha rischiato di perdere la testa anche Marcelo Brozovic, che provocato dal difensore avversario Al Bulayhi gli ha rifilato una leggera manata per allontanarlo dopo un ravvicinato faccia a faccia. I due sono stati allontanati, l’arbitra Tori Penso ha estratto il cartellino giallo all’indirizzo del centrocampista croato, che però a questo punto reagisce male e assume un atteggiamento aggressivo nei confrotni della donna, quasi a cercare un altro faccia a faccia come accaduto pochi secondi prima con l’avversario. Alla fine Brozovic viene allontanato da qualche compagno di squadra e non vengono presi ulteriori provvedimenti, con Cristiano Rolando che fa da piacere con la direttrice di gara.

They made Brozovic so angry that he forgot the ref was female & was about to deal with her just like he did with Al Bulaihi!

pic.twitter.com/TmkByAsIyX

— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) February 9, 2024