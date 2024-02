Mbappé, dalla Francia: il PSG offre un rinnovo a 80 milioni l’anno. Lui aspetta Florentino Perez

Il futuro di Kylian Mbappé continua a non essere noto. Come ormai succede da qualche anno a questa parte, PSG e Real Madrid se lo contendono. Secondo le Parisien, all’attaccante è stato offerto un rinnovo da 80 milioni a stagione da parte del club francese. L’attaccante, però, non avrebbe ancora risposto in attesa di valutare quella del Real Madrid. Per la stampa francese Mbappè chiederebbe a Florentino Perez un ingaggio alla pari o superiore a quelli di Bellingham e Vinicius, e se non dovesse essere accontentato allora accettarà l’offerta di Al-Khelaifi e restare a Parigi.