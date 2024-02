Sssuolo-Torino, Dionisi: “Una settimana importante come le altre. Questo lavoro si basa sul risultato, lo sappiamo”

“La mia settimana è stata come tutte le altre, importante. Capisco perché la domanda venga fatta, ma voglio fare due premesse: sono stato il primo e il più coerente nel dire a luglio quale fosse l’obiettivo quest’anno, abbiamo fatto scelte che erano da fare. Poi sappiamo che questo lavoro va veloce e si basa sul risultato: sarà sempre così, il resto l’ho appreso dall’esterno“. Alessio Dionisi risponde così in conferenza stampa sulle voci di un possibile esonero. La situazione non è facile per il Sassuolo, che domani sfida il Torino: “Bisogna migliorare, anche a Bologna abbiamo fatto bene ma 70 minuti non bastano. Dobbiamo essere bravi per 95 minuti. Io sono sicuro che raggiungeremo l’obiettivo a maggio, la squadra è di valore. Mi piacerebbe averla al completo…”.

Sulla gara di domani: “Per noi il Torino è un’avversaria fastidiosa, perché marca a uomo, cerca il contatto fisico, e noi non siamo abituati. Bisognerà essere più determinati del solito, tutto da parte dalla testa”.

Su Kumbulla, arrivato a gennaio e reduce da un lungo e importante infortunio: “Ha qualità. A inizio settimana ha lavorato un po’ con la squadra e un po’ a parte, in questi ultimi giorni solo con i compagni. Lui non vede l’ora di aiutare la squada, valuterò oggi se convocarlo o meno”.