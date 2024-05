Rimborso biglietti Internazionali d’Italia 2024: ecco cosa succede in caso di pioggia

La pioggia torna a bersagliare gli Internazionali BNL d’Italia 2024. Anche in questa edizione Giove Pluvio si rende protagonista e i match sono stati sospesi almeno un paio di volte sia nel corso del pomeriggio che poi della prima serata. Tanto che la sessione serale prevista sul campo centrale non è ancora cominciata e non si è disputato neanche un punto. Ecco cosa dice il regolamento sul rimborso dei biglietti in caso di pioggia.

ECCO IL REGOLAMENTO SUL RIMBORSO DEI BIGLIETTI IN CASO DI PIOGGIA

Il prezzo del Biglietto sarà rimborsato dall’Organizzatore, esclusivamente qualora nessuno degli Allenamenti o degli Incontri, programmati sul Campo e nella sessione indicati sul Biglietto, trovi svolgimento nel giorno indicato. L’Utente non ha in ogni caso diritto al rimborso del costo del Biglietto (né alla sua sostituzione) nel caso in cui gli Allenamenti o gli Incontri per i quali il Biglietto è stato acquistato si svolgano, per ragioni tecnico-organizzative o meteorologiche, nel giorno programmato ma in orari o presso Campi diversi da quelli inizialmente previsti.