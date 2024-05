Premier League 2023/24: il Chelsea prosegue la rincorsa europea, vince anche il Manchester United

Nei recuperi della 34esima giornata di Premier League vincono tutte le big. Dopo il successo del City ieri in casa del Tottenham, arrivano oggi le vittorie anche di Chelsea e Manchester United. I Blues passano 1-2 sul campo del Brighton, ormai sempre più in crisi di risultati. A decidere la gara per i londinesi sono le reti di Cole Palmer, che apre le marcature al 34′, e di Christopher Nkunku, che sigla il 2-0 al 64′. Nel recupero, al 97′, i Seagulls trovano il gol della bandiera con Danny Welbeck, ma l’esito non cambia. Tre punti fondamentali per la formazione di Pochettino, al quarto successo consecutivo e in piena rincorsa verso la zona Europa: a una giornata dalla conclusione il Chelsea è sesto con 60 punti, a -3 dal Tottenham quinto. La formazione di De Zerbi rimane invece in decima piazza, e ha già da tempo detto addio alle possibilità di bissare la splendida avventura europea di questa stagione.

Successo anche per il Manchester United, che all’Old Trafford stende 3-2 il Newcastle. Sblocca la gara il classe 2005 Kobbie Mainoo al 31′, ma in apertura di ripresa pareggia Anthony Gordon per i Magpies. L’ex Atalanta Amad Diallo al 57′ riporta avanti i Red Devils, che chiudono la pratica con un altro ex orobico come Rasmus Hojlund al minuto 84. Nel recupero arriva il gol di Lewis Hall che accorcia le distanze, ma ormai è tardi: vincono gli uomini di ten Hag 3-2 e appaiano la formazione ospite a quota 57 in classifica, a -3 dal Chelsea sesto.