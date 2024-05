Parma Ladies Open, Stearns piega Martic in tre set

Peyton Stearns manda un segnale chiaro a tutte le altre contendenti del Parma Ladies Open presented by Iren. La statunitense ha sconfitto la testa di serie n.9 ed ex n.14 del mondo Petra Martic per 6-3 0-6 6-2, staccando l’accesso per i quarti di finale del WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma. Sul Grandstand è proseguito anche il cammino di Mayar Sherif: l’egiziana ha avuto la meglio su Susan Bandecchi per 6-3 7-5, regalandosi un posto tra le migliori otto. Il programma di giovedì 16 maggio comincerà alle 11.30 sui due campi principali del circolo emiliano, con la testa di serie n.4 Anna Karolina Schmiedlova impegnata contro Jesika Maleckova nel primo incontro di giornata.

Dopo solo due settimane di lavoro, cominciano già a vedersi i risultati dei primi allenamenti con il nuovo allenatore Tom Hill (ex coach di Maria Sakkari). Peyton Stearns ha guadagnato il pass per i quarti di finale del Parma Ladies Open presented by Iren dopo la vittoria contro l’ex n.14 del mondo Petra Martic in una montagna russa di emozioni sul Campo Centrale del TC Parma. La statunitense, ex n.42 WTA (ora n.82 della classifica) ha giocato un ottimo primo e terzo parziale, raccogliendo però soltanto cinque punti in tutto il secondo set. “Sono contenta per questo risultato – ha spiegato dopo l’incontro –, anche se nel secondo set ho avuto un importante calo di energie che per fortuna non mi ha impedito di vincere”. Oltre alla mamma e al nuovo coach Tom Hill (ex coach di Maria Sakkari e due volte vincitore del premio ‘coach dell’anno’) sugli spalti erano presenti anche Ratko Jelic e Simone Gesi delle Zebre di Parma, pronti a sostenere la tennista di Cincinnati: “Mi ha fatto piacere vederli in tribuna, ci siamo salutati subito dopo il match e gli ho chiesto di venire ad assistere al prossimo e agli eventuali altri incontri se andrò avanti. Io in cambio andrò a vedere la loro prossima partita ufficiale, il 17 maggio. Il segreto di questa vittoria? Probabilmente il cibo italiano”. Stearns affronterà ora Renata Zarazua, che ha beneficiato del ritiro a partita in corso della wild card Ajla Tomljanovic, per un posto in semifinale.

Nonostante la stanchezza dei tanti impegni ravvicinati, Mayar Sherif non ha alcuna intenzione di fermarsi. La campionessa del torneo del 2022 ha regolato la svizzera Susan Bandecchi per 6-3 7-5 in un incontro frammentato dalla pioggia che si è abbattuta sul Tennis Club Parma in serata. L’egiziana affronterà Kamilla Rakhimova, la quale ha superato l’australiana Daria Saville in due parziali (6-4 7-5).