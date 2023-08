Replica Sinner-Monfils in tv: orario e canale dove vederla

Quando è la replica di Sinner-Monfils? Ecco le indicazioni per seguire in differita l’incontro di quarti di finale tra Jannik e il tennista francese al Masters 1000 di Toronto. L’azzurro e l’esperto tennista transalpino classe ’87 hanno dato vita ad un bell’incontro sul Centrale del complesso canada. Sky Sport riproporrà nel corso della giornata l’incontro sul proprio canale di riferimento Sky Sport Tennis (canale 205) alle ore 10:00, alle 15:00 e alle 00:00, mentre Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) manderà in onda in chiaro la partita alle ore 09:30 e alle 15:00.