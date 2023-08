Liga 2023/2024, buona la prima per il Real Madrid: Bellingham e Rodrygo stendono l’Athletic

Il Real Madrid batte 2-0 in trasferta l’Athletic Bilbao nella prima giornata di Liga. Per la gara d’esordio stagionale, Ancelotti sceglie un 4-3-1-2 con Bellingham dal 1′ alle spalle di Vinicius e Rodrygo. Niente bomber pesante, con Joselu che rimane in panchina per 80′. Tra i pali, dopo il grave infortunio di Courtois, tocca invece a Lunin, che debutta con un clean sheet che è una candidatura a primo portiere per il resto del 2023. Al 28′ arriva l’1-0 del Real. Carvajal sfonda sulla destra, Rodrygo ne approfitta e con un destro sul primo palo sorprende Simon, apparso tutto fuorché perfetto nell’intervento. Dopo un gol sfiorato da Vinicius, fermato dal portiere dopo una travolgente azione individuale, il Real raddoppia al 36′ con l’uomo più atteso. Alaba si incarica di un calcio d’angolo, Bellingham trova spazio e con un tiro al volo batte Simon per la seconda volta. Nel secondo tempo c’è spazio anche per Luka Modric, rimasto in panchina fino all’80’, ma il risultato non cambia più. Negli altri risultati di giornata, sono arrivati due pareggi per 1-1 in Real Sociedad-Girona (9′ Kubo, 72′ Dovbyk) e in Las Palmas-Maiorca (29′ Viera, 70′ Raillo, Muriqi sbaglia un rigore al 41′).