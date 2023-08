Sinner-Paul stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Jannik Sinner affronterà Tommy Paul nella semifinale del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena nella città nordamericana dal 7 al 13 agosto. Inutile nascondersi, l’occasione di portare a casa il primo 1000 della carrera per Jannik ora c’è ed assolutamente ghiotta. Paul non è avversario da prendere affatto sottogamba, ha una classifica di assoluto rispetto e contro Carlos Alcaraz ha dominato forse anche più di quanto recita il punteggio finale. Ma l’azzurro con all’orizzonte questa semifinale ed eventualmente un atto conclusivo contro Davidovich Fokina o De Minaur non può che essere considerato il favorito del torneo. E di conseguenza la pressione sarà tanta sulle spalle del nostro, che speriamo possa gestirla bene. I due si sono affrontati un paio di volte lo scorso anno e ne uscirono fuori due match lottati: vittoria in tre set per Sinner a Madrid, rivincita da parte di Paul a Eastbourne.

Sinner e Paul si sfideranno oggi, nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto, alle ore 01:30.