Tabellone maschile pre-qualificazioni Internazionali d’Italia Roma 2024: risultati e accoppiamenti

Il tabellone principale maschile delle pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia 2024, evento in programma sulla terra rossa di Roma. Enrico Dalla Valle e Riccardo Bonadio rappresentano rispettivamente la prima e la seconda testa di serie del torneo, seguiti da Raul Brancaccio e Giovanni Oradini. Tanti nomi interessanti, da giovani come Carboni e Rottoli ad altri giocatori che già in passato hanno dimostrato di poter dire la loro almeno a livello Challenger come Potenza e Giacomini. In palio due wild card per il tabellone di qualificazione. Di seguito tutti gli accoppiamenti delle Pre-quali.

TABELLONE PRE-QUALIFICAZIONI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024

(1) Dalla Valle vs Zanada

Tammaro vs Piraino

Pecci vs Mazza

Giacomini vs (5) Serafini

(4) Oradini vs Baroni

Noce vs Massara

Baldoni vs Di Mauro

Juarez vs (8) Pennaforti

(7) Rottoli vs Andaloro

Ragazzi vs Guerrieri

Giunta vs Ingarao

Tomasetto vs (3) Brancaccio

(6) Picchione vs Campana

Carboni vs Potenza

Bronzetti vs Calvano

Arnaboldi vs (2) Bonadio