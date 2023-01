Il regolamento dei diffidati di Coppa Italia per quanto riguarda gli ottavi di finale: ecco come funziona con l’eventuale squalifica in vista dei quarti. Si entra in diffida già alla prima ammonizione rimediata e si viene squalificati dopo la seconda. Prima degli ottavi c’è stato l’indulto generale, ma da qui in poi si conteranno proprio i cartellini.