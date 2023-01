Fiorentina-Torino in tv: data, orario e diretta streaming quarti Coppa Italia 2022/2023

Fiorentina-Torino sarà uno dei quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023, la prima sfida che si completa del prossimo turno: ecco di seguito tutte le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming della partita del Franchi. In attesa che la Lega Serie A comunichi la programmazione esatta, la partita si disputerà martedì 31 gennaio, mercoledì 1 febbraio o giovedì 2 febbraio, orario quello delle 21 tranne il mercoledì in cui, con tutta probabilità, si giocherà anche nel pomeriggio, e sembrerebbe poter essere questa la collocazione ideale per questa partita tra outsider. Lo stabiliranno i vertici della massima serie insieme a Mediaset, che detiene i diritti e che trasmetterà l’incontro su Canale 5 o Italia 1.