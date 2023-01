Inter-Atalanta/Spezia in tv: data, orario e diretta streaming quarti Coppa Italia 2022/2023

Archiviato il passaggio del turno contro il Parma, l’Inter sfiderà adesso la vincente del match tra Atalanta e Spezia ai quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023. Ancora da decidere quindi l’avversaria, così come la data, che verrà scelta tra martedì 31 gennaio, mercoledì 1 febbraio e giovedì 2 febbraio, con anche l’orario ancora da definire. L’esclusiva di tutta la competizione è affidata a Mediaset, e quindi la gara sarà possibile seguirla in streaming su Mediaset Play e in tv su Italia 1 o Canale 5.