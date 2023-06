Regolamento Croazia-Spagna: cosa succede in caso di pareggio, finale Nations League 2022/2023

Nella cornice dello stadio De Kuip di Rotterdam va in scena la partita tra Croazia e Spagna, valevole per la finale della UEFA Nations League 2022/2023. Ci siamo, ultimo atto di questa competizione biennale e i croati sfideranno gli spagnoli per la conquista del trofeo, con 90 minuti a disposizione. Ma se non bastassero? Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, si proceda con i tempi supplementari e, nel caso persistesse il pareggio, con i calci di rigore.