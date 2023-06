Croazia-Spagna oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Nations League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Croazia e Spagna, valevole per la finale di Nations League 2022/2023. Modric e compagni sono reduci dal successo ai danni dell’Olanda in semifinale, maturato ai supplementari. La Spagna ha invece superato 2-1 l’Italia grazie a un gol di Joselu nel finale. A contendersi il titolo saranno dunque queste due nazionali, definite dal ct iberico De La Fuente “le migliori d’Europa”. L’ultimo precedente risale agli Europei 2021, vinto ai supplementari dalla Spagna con un pirotecnico 5-3. Arbitra il tedesco Zwayer. La sfida è in programma oggi, domenica 18 giugno alle ore 20:45 al De Kuip di Rotterdam. Diretta su Sky Sport Football, in chiaro su Rai Uno e in streaming su Sky Go, NOW e RaiPlay.