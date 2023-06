Lavagno-Marozsan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Challenger Perugia 2023

Edoardo Lavagno affronterà Fabian Marozsan nella finale del Challenger di Perugia, organizzato da MEF Tennis Events. Il tennista azzurro proverà a mettere la ciliegina sulla torta ad una settimana da sogno, in cui ha raggiunto la prima finale in carriera a livello Challenger e si è garantito l’esordio tra i primi 250. Servirà però un’impresa per battere l’ungherese Marozsan, che il mese scorso, proprio in Italia (a Roma), era balzato agli onori di cronaca per aver battuto Carlos Alcaraz. Il tennista magiaro sta inoltre giocando benissimo in questi giorni, tanto da non aver ancora perso un set. Come se non bastasse, una vittoria gli regalerebbe il debutto in top 100. Guai però a dare per spacciato Lavagno, capace di sconfiggere avversari del calibro di Muller e Brancaccio a suon di vincenti.

Lavagno e Marozsan scenderanno in campo oggi, domenica 18 giugno alle ore 20:45. Non è prevista una diretta televisiva. Sarà possibile seguire l’incontro su Challenger Tv, piattaforma streaming disponibile sul sito ufficiale ATP. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di Lavagno garantendo ai propri lettori aggiornamenti al termine della partita.