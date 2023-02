Reggina, Saladini: “Andiamo avanti con trasparenza e sulla strada corretta”

Il patron della Reggina, Felice Saladini, ha così parlato ai giornalisti in un incontro tenuto proprio a Reggio Calabria. Ecco le sue parole: “Abbiamo usato una norma dello Stato che ci consente di sanare una fase debitoria che abbiamo ereditato. Adesso siamo in mezzo a una norma dello Stato e una norma della federazione calcistica, che assolutamente rispettiamo perché dobbiamo continuare a fare il bene del calcio italiano. Credo che il bene del calcio italiano sia avere conti in ordine e società virtuose che vogliono continuare con imprenditori come me a fare il bene del calcio, avere club che puntino alla sostenibilità economica, al futuro e a costruire. Sono convinto che la strada che stiamo percorrendo sia quella corretta”.

E ancora: “Si costruisce quando ci sono persone serie che hanno la volontà di lavorare con trasparenza. È quello che abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare. Non metto mai in discussione né Inzaghi né il direttore Taibi. Inzaghi e Taibi rimangono la colonna portante della Reggina sportiva. Nel calcio si vince e si perde, ma l’importante è continuare a impegnarsi su obiettivi, principi e valori”.