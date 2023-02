Real Madrid-Atletico Madrid, Simeone: “Vinicius è in un momento straordinario”

Alla vigilia del derby di Liga tra Atletico e Real Madrid, il tecnico dei colchoneros Diego Pablo Simeone ha presentato così la sfida. Ecco le sue parole: “Vinicius? Credo che la sua crescita sia stata enorme, hanno fatto una grande scommessa su di lui, migliora i suoi numeri anno dopo anno ed è in un momento straordinario. Distanza di dieci punti? Guardiamo partita dopo partita, siamo in un buon momento”.

E ancora: “Caos Barcellona? Non si sa nulla, speriamo che tutto sia regolare perché a tutti noi piace competere con le stesse possibilità. Obiettivo? Ci sono stagioni in cui lottiamo per vincere qualcosa e altre in cui siamo lontani. Abbiamo la necessità di raggiungere gli obiettivi; ormai si sottovaluta la qualificazione in Champions. Qualificarci ed essere tra i migliori per undici anni è importante per continuare a crescere anche economicamente”.