Atalanta: Demiral e Zapata assenti contro il Milan, recuperano Scalvini e De Roon

L’Atalanta di Giampiero Gasperini si prepara al match di campionato contro il Milan, in programma alle ore 20.45 di domenica 26 febbraio. Il tecnico neroazzurro dovrà far fronte ancora ad alcune assenze importanti, tra infortuni e squalifiche. In primo luogo non potrà giocare a San Siro il difensore Demiral, chiamato a scontare una giornata di squalifica, così come non sarà presente Duvan Zapata, per un infortunio alla coscia destra. Ancora out poi Hateboer, mentre da valutare le condizioni di Mario Pasalic.

Quattro assenze importanti, dunque, compensate tuttavia dai recuperi di Scalvini e De Roon, che saranno a disposizione di Gasperini per la partita contro il Milan.