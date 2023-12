Real Madrid, Endrick: “Sarà una grande responsabilità, è un sogno che ho da sempre”

Il giovane Endrick è quasi pronto ad unirsi alle file del Real Madrid, dove presumibilmente approderà a luglio dopo aver lasciato il Palmeiras. In un’intervista rilasciata a Marca, ha parlato del processo di sbarcare al Real a soli diciassette anni: “Sarà una grande responsabilità, una grande sfida. Sono molto entusiasta di giocare con quella maglia e potermi divertire con i tifosi. È un sogno che ho avuto fin da quando ero piccolo, far parte di Real Madrid . So che ho ancora delle sfide davanti al Palmeiras e devo realizzarle o almeno aiutare la mia squadra ad essere al top, ma ovviamente penso anche al Real Madrid”. Il giovanissimo talento ha ricevuto alcuni consigli anche da Vinicius e Rodrygo: “Ho avuto l’opportunità di condividere del tempo con loro. Ricordo quell’immagine di noi tre sull’allenamento in bicicletta. Mi hanno chiesto se andavo in vacanza, che dovevo andare. Mi hanno raccontato molte cose sulla squadra: la vita di oggi, dell’importanza che ha tutto ciò che accade, della grandezza che ha in tutti i sensi, ma mi dicono che te ne accorgi quando sei lì”. L’attaccante ideale? Karim Benzema ha tutte le qualità per essere l’attaccante perfetto, anche se attualmente è in Arabia Saudita, ha giocato per molti anni nel Real Madrid. Sa capire perfettamente il gioco, è un giocatore spettacolare in tutti i sensi. Il migliore attaccante al mondo da molto tempo. Harry Kane e Haaland hanno le qualità perfette per essere l’attaccante ideale”. Sul razzismo: “Ho già subito del razzismo, ma non mi interessa, più lo fanno e più gli riderò in faccia. Sono in lotta con Vini, Rodrygo e tutti coloro che subiscono il razzismo. Possono dire quello che vogliono e mi fanno gesti… non mi importerà e penso che li farà arrabbiare di più. È il modo migliore per combattere il razzismo.”