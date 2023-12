Serie B, tre giornate di squalifica per Marconi (Palermo) e Kasami (Sampdoria)

Tre giornate di squalifica per Ivan Marconi del Palermo e Pajtim Kasami della Sampdoria. Questa la sanzione del giudice sportivo della Serie B, Ines Pisano, nei confronti dei due calciatori, espulsi nel turno precedente. In una nota, si precisa che il provvedimento nei confronti di Marconi è stato preso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 46′ del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito un calciatore della squadra avversaria con un pugno allo stomaco”. Invece Kasami ha “al 32′ del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria”. Sempre in Serie B, ben 13 giocatori sono stati squalificati per una giornata. Cigarini della Reggiana, Lemmens del Lecco e Praszelik del Cosenza erano stati espulsi, mentre Bisoli e Dickmann del Brescia, Curto e Da Cunha del Como, Florenzi del Cosenza, Giovane dell’Ascoli, Giraudo del Cittadella, Masiello del Sudtirol, Pickel della Cremonese e Ricci del Bari erano in diffida e hanno ricevuto un altro cartellino giallo.