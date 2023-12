Tennis, Badosa: “Sono stati mesi duri, felice di essere nuovamente in campo”

Paula Badosa ritorna sui campi da tennis dopo il grave infortunio che le è costato diversi mesi di stop. Ai microfoni ddi GulfNews, rivela le aspettative e le sensazioni per il 2024: “Sono stati mesi molto duri per me, ma pian piano mi sento meglio. La cosa più importante è che finalmente mi diverto di nuovo su un campo da tennis, cosa che un mese fa non potevo fare. Mi sento bene e ho tanta voglia di iniziare la stagione. Sono stata lontana dal circuito per molto tempo, quindi ho bisogno di giocare quante più partite possibili, passare molto tempo in campo per recuperare automatismo e ritmo agonistico. So che devo andare piano piano, iniziare lentamente e con aspettative basse La mia posizione in classifica è scesa molto, ma è successo a causa di un infortunio, qualcosa che non posso controllare. Ora il mio grande obiettivo è essere in salute . Essere in grado di competere per un anno intero senza infortuni gravi sarebbe fondamentale ed è ciò che mi permetterebbe di lottare con garanzie per tornare ad essere una dei migliori al mondo. In questo momento mi sento all’80% delle mie possibilità a livello fisico” conclude.