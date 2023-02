Real Madrid-Atletico Madrid, Simeone: “Arbitro del derby? Sono sicuro che farà bene”

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, ha così parlato della designazione dell’arbitro di Gil Manzano per il derby di Liga con il Real. Ecco le sue parole: “Ci siamo espressi a suo tempo con quello che ha commentato e scritto Miguel Angel Gil Manzano. Gil Manzano è un arbitro formidabile. Con lui abbiamo vinto a Cadice. Ha una grande responsabilità e arbitrerà in modo fenomenale. Barça-gate? Quello che è successo col Barcellona non è ancora chiaro, vogliamo competere tutti con le stesse possibilità. Se l’attenzione concentrata sugli arbitri mi fa stare più tranquillo? Sì”.