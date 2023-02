Sivasspor, l’allenatore Calimbay: “Fiorentina una delle migliori squadre del torneo”

Il tecnico del Sivasspor, Riza Calimbay, ha parlato del sorteggio con la Fiorentina per gli ottavi di finale di Conference League. Queste le sue parole, riportate da hurriyet.com: “La Fiorentina è una delle migliori squadre del torneo, ma mi fido dei miei giocatori. L’unica paura è quella di arrivare con troppi infortuni al match. Stiamo vivendo un momento difficile, per tutto quello che sta accadendo con il terremoto in Turchia. siamo tutti crollati psicologicamente dopo il terremoto, ma sono orgoglioso della Turchia. Il Sivasspor è una squadra modesta, non possiamo prendere tutti i giocatori che vogliamo, ma sono tre anni di fila che andiamo in Europa. Non c’è nessun esempio come noi”.