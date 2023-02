Inter, Bastoni: “L’assist a Barella nel 2-0 alla Juve il mio momento più bello”

Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato nella nuova puntata di Footsteps sul canale Recast dei nerazzurri. Ecco le sue parole: “Ho fatto 12 anni nel Settore giovanile dell’Atalanta che mi ha permesso di avere un legame forte ancora oggi con Bergamo. Poi la parentesi al Parma mi è servita molto come gavetta, per sperimentare cosa significhi la Serie A. Grazie a quella stagione sono arrivato all’Inter e mi sono giocato le mie carte”.

E ancora: “Qual è stato il momento più bello all’Inter? L’assist a Barella nel 2-0 contro la Juventus. Faccio un lancio di 50 metri per lui che fa gol. Al di là dell’assist, fu importante vincere contro la Juventus che da tanti anni vinceva lo scudetto e per noi è stato fondamentale per poi trionfare in campionato. Idolo? Sergio Ramos l’ho sempre ammirato per le qualità tecniche e umane. L’ho sentito anche su Instagram ultimamente”.