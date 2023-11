Real Madrid, Ancelotti potrebbe rinnovare: il direttivo del club è pronto ad offrirgli un prolungamento

Nonostante l’addio annunciato a fine stagione, il Real Madrid sta pensando di proporre a Carlo Ancelotti un rinnovo di contratto. Le due parti sono infatti in ottimi rapporti, con il presidente Florentino Perez che nutre grande stima nei confronti del tecnico di Reggiolo, e non è dunque da escludere un futuro insieme. A fare chiarezza è Relevo, che riporta come il direttivo del Real Madrid abbia intenzione di offrire ad Ancelotti un prolungamento di contratto per due anni (oppure per un anno con opzione per il secondo). Sullo sfondo c’è sempre il Brasile, che sostiene di avere già l’accordo con Ancelotti una volta che scadrà il suo contratto con le merengues.