MotoGP pagelle qualifiche GP Qatar: Marini e Di Giannantonio fanno faville

Luca Marini conquista la pole position del Gran Premio del Qatar. Alle sue spalle si qualificano Di Giannantonio e Alex Marquez, mentre sono Bagnaia e Martin – protagonisti di questo weekend per la corsa al titolo – a chiudere la top five. Tutti di nuovo in pista alle 18.00 italiane per la Sprint.

MARINI: 10

Luca Marini centra la pole in occasione delle qualifiche del Gran Premio del Qatar. Il pilota italiano mette insieme un ottimo giro e agguanta il tempo più veloce durante gli ultimi secondi disponibili. Marini si dice molto contento, nonostante non sia sicuro di poter lottare per la vittoria in gara. Termina comunque questa sessione soddisfatto del proprio lavoro.

DI GIANNANTONIO: 9/10

Grande sorpresa di Fabio Di Giannantonio, in prima posizione per tutto il Q2 fino al meraviglioso giro di Marini. Il pilota del team Gresini segna il primo giro veloce appena sceso in pista e poi abbassa ulteriormente il suo ritmo. Sul finale, si deve accontentare della seconda casella, che però non oscura la grande prestazione di oggi.

A. MARQUEZ: 9+

Buona qualifica di Alex Marquez, che passato per il Q1 strappa un pass per conquistare una posizione tra i primi dieci. Nel Q2 segna un buon giro durante il suo ultimo tentativo, completando così la prima fila al fianco di Marini e Di Giannantonio, suo compagno di squadra.

BAGNAIA: 8.5

Francesco Bagnaia apre la quarta fila dopo una sessione di qualifiche buona, seppur non particolarmente brillante. Il campione in carica e attuale leader del campionato potrebbe conquistare il suo secondo titolo proprio questo weekend e per il ducatista sarà fondamentale cercare almeno il podio sia nella Sprint che durante il Gran Premio

MARTIN: 8.5

Resta nell’anonimato anche Jorge Martin, che conquista una rispettabile quinta posizione alle spalle del suo diretto avversario. Lo spagnolo, secondo in campionato e in lizza per il titolo mondiale, avrà bisogno del weekend perfetto per sperare ancora nella vittoria iridata.