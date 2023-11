Il video con gli highlights dello slalom maschile di Gurgl, prima tappa che va a buon fine nella Coppa del Mondo maschile 2023/2024 di sci alpino. Manuel Feller va a vincere davanti ai connazionali Schwarz e Matt in un vero e proprio dominio austriaco in questa prima gara stagionale. Tobias Kastlunger è il migliore degli italiani e finsice in tredicesima posizione.