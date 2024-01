Real Madrid, Ancelotti: “Non una partita spettacolare, ma abbiamo stretto i denti”

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha commentato la vittoria contro Las Palmas: “Abbiamo strumenti importanti per ribaltare le partite anche in panchina, oggi sono entrati in campo giocatori che hanno dato il loro contributo come Tchouameni. Il gol subito ha cambiato il corso della partita e ci ha dato una spinta per esercitare più pressione senza palla e essere più efficaci. Non è stata una partita spettacolare da parte nostra, ma con il punteggio sfavorevole abbiamo stretto i denti e cercato soluzioni. Il Las Palmas è una squadra che subisce pochi gol nei primi tempi e noi quindi abbiamo cercato di controllare nella prima parte”. Sulle sostituzioni: “Ho sostituito Vinicius per essere più solidi in difesa e ho tolto Camavinga per stanchezza. Tchouaméni era più fresco, è stato molto solido in difesa e ha recuperato molti palloni, è entrato bene in campo. Siamo molto pericolosi sui calci piazzati, abbiamo buoni tiratori e finalizzatori. Il Las Palmas è una squadra che gestisce molto bene il pallone. Giocare contro di loro non è semplice. È una squadra perfettamente organizzata che può lottare per entrare in Europa”.