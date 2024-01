Pagelle Milan-Bologna 2-2, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Milan-Bologna 2-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Spettacolo a San Siro nella prima frazione: super Zirkzee la sblocca, poi un rigore molto dubbio (Motta protesta e viene espulso) che viene parato da Skorupski a Giroud, subito dopo Loftus-Cheek trova comunque il pareggio. Nella ripresa si ripresenta la stessa dinamica: un rigore sbagliato dei rossoneri, stavolta con Theo Hernandez, poi Lotfus Cheek segna di nuovo, ma al 90′ il rigore di Orsolini (concesso col Var) vale il definitivo pari. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 7 (14’st Florenzi 7), Kjaer 5.5, Gabbia 6.5, Hernandez 4.5; Adli 5.5 (14’st Musah 6), Reijnders 6; Pulisic 6.5 (42’st Terracciano 5), Loftus-Cheek 8, Leao 6.5 (42’st Okafor sv); Giroud 5 (15’st Jovic 5.5). In panchina: Sportiello, Mirante, Simic, Pellegrino, Zeroli, Chaka Traoré. Allenatore: Pioli 6.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; De Silvestri 5.5 (37’st Lucumí sv), Beukema 5, Calafiori 6.5, Kristiansen 5.5; Aebischer 6 (21’st Moro 6), Freuler 7; Fabbian 5.5 (37’st Orsolini 6.5), Ferguson 6, Urbanski 5.5 (21’st Saelemaekers 6); Zirkzee 7. In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, Ilic, Lykogiannis, Karlsson. Allenatore: Motta 6.5.

ARBITRO: Massa di Imperia 6.

RETI: 29’pt Zirkzee, 45’pt Loftus-Cheek; 38’st Loftus-Cheek, 47’st Orsolini (rig).

NOTE: cielo nuvoloso, campo in buone condizioni. Al 41′ pt espulso Thiago Motta per proteste. Al 42’pt Skorupski para un rigore a Giroud. Al 29’st Hernandez sbaglia un rigore. Ammoniti: Calafiori, Leao, Calabria, Ferguson, Loftus-Cheek, Urbanski, Terracciano. Angoli: 4-1 per il Milan. Recupero: 3′; 6′.