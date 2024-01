MOVIOLA – Milan-Bologna, rigore col Var al 90′: Terracciano trattiene Kristiansen

Episodio da moviola, l’ennesimo, in Milan-Bologna. Rigore col Var concesso da Massa per la trattenuta da parte di Terracciano su Kristiansen, non vista inizialmente dall’arbitro ligure, poi notata al monitor da Guida e Irrati che richiamano il direttore di gara. On field review che porta all’ovvia concessione del penalty, siccome la palla non era nell’immediata disponibilità è corretto il giallo e non il rosso. Dagli undici metri Orsolini batte Maignan, 2-2 al 90′.