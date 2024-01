Ranking Wta aggiornato a lunedì 8 gennaio: Rybakina scavalca Gauff, Trevisan perde 14 posizioni

Il ranking Wta aggiornato a lunedì 8 gennaio 2024. E’ partita col botto la nuova stagione, che ha visto le prime 4 delle classifiche battere un colpo. Rybakina e Gauff hanno infatti vinto rispettivamente i tornei di Brisbane e Auckland; Swiatek e Sabalenka sono state invece sconfitte rispettivamente nelle finali della United Cup e di Brisbane. L’unica novità in top 10 è proprio il sorpasso della kazaka Rybakina ai danni di Coco Gauff in terza posizione. Per quanto riguarda le azzurre, invece, la numero uno rimane Jasmine Paolini, salda in top 30, seguita da Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti. Perde 14 posizioni infine Martina Trevisan, a cui scadevano i punti della United Cup: la toscana occupa ora la 60^ posizione. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 8 gennaio

Iga Swiatek (Pol) 9880 (–) Aryna Sabalenka (Blr) 8905 (–) Elena Rybakina (Kaz) 6811 (+1) Coco Gauff (Usa) 6660 (-1) Jessica Pegula (Usa) 5905 (–) Ons Jabeur (Tun) 4076 (–) Marketa Vondrousova (Cze) 4046 (–) Maria Sakkari (Gre) 3966 (–) Karolina Muchova (Cze) 3770 (–) Barbora Krejcikova (Cze) 2945 (–)

30. Jasmine Paolini 1530 (-1)

45. Elisabetta Cocciaretto 1179 (+2)

55. Camila Giorgi 1120 (–)

56. Lucia Bronzetti 1099 (-4)

60. Martina Trevisan 1045 (-14)

101. Sara Errani 738 (+4)

126. Lucrezia Stefanini 593 (-1)