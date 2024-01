Atp Auckland 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 9 gennaio

Il programma del torneo Atp 250 di Auckland 2024 per la giornata di martedì 9 gennaio con gli orari e l’ordine di gioco. In programma gli ultimi quattro match di primo turno con in campo ben tre giocatori accreditati di una wild card. Ad aprire le danze sarà il derby spagnolo tra Bautista Agut e Carballes Baena, mentre a seguire sarà il turno di Shapovalov, opposto a Ofner. Spazio poi al beniamino di casa Pannu, contro Purcell, e infine al campione uscente Richard Gasquet, il quale sfiderà il connazionale Fils.

CENTRE COURT

Ore 00:00 – Bautista Agut vs Carballes Baena

a seguire – (WC) Shapovalov vs (7) Ofner

a seguire – (WC) Pannu vs (8) Purcell

Non prima delle 06:30 – (6) Fils vs (WC) Gasquet