Ranking Atp aggiornato a lunedì 8 gennaio: Berrettini esce dai primi 100, debutto in top 10 per De Minaur

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 8 gennaio 2024. Prima settimana della nuova stagione e subito tante novità, anche importanti. In top 10 spicca il sorpasso di Alexander Zverev, mattatore in United Cup, ai danni di Stefanos Tsitsipas in sesta posizione, ma soprattutto l’esordio di Alex De Minaur, primo australiano da Lleyton Hewitt a riuscirci. Saldamente al comando Novak Djokovic, così come il miglior azzurro è sempre Jannik Sinner, al numero 4. Lorenzo Musetti guadagna due posizioni e rientra in top 25; mentre non si schiodano dalla top 50 Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Chi esce dalla top 100 è invece Matteo Berrettini, che non ha potuto difendere i punti della scorsa United Cup ed è precipitato alla posizione numero 125. Di seguito la nuova graduatoria.

RANKING ATP AGGIORNATO A LUNEDÌ 8 GENNAIO

Novak Djokovic (Srb) 11055 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 8855 (–) Daniil Medvedev (Rus) 7555 (–) Jannik Sinner (Ita) 6490 (–) Andrey Rublev (Rus) 5010 (–) Alexander Zverev (Ger) 4275 (+1) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4025 (-1) Holger Rune (Den) 3815 (–) Hubert Hurkacz (Pol) 3320 (–) Alex De Minaur (Aus) 2950 (+2)

25. Lorenzo Musetti 1435 (+2)

41. Matteo Arnaldi 1062 (+3)

46. Lorenzo Sonego 990 (–)

102. Flavio Cobolli 617 (-1)

105. Fabio Fognini 608 (+2)

119. Luca Nardi 540 (-1)

125. Matteo Berrettini 522 (-33)