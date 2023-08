Ranking Atp aggiornato a lunedì 7 agosto: Alcaraz numero uno, Sonego torna in top 40

Ecco il ranking Atp aggiornato a lunedì 7 agosto 2023, dopo i tornei del circuito maggiore disputati a Kitzbuhel, Los Cabos e Washington. L’unica novità tra i primi 10 riguarda il sorpasso di Stefanos Tsitsipas, vittorioso in Messico, ai danni di Casper Ruud. Taylor Fritz accorcia ulteriormente le distanze da Jannik Sinner, il quale a sua volta accorcia su Rublev. Perde una posizione Musetti, mentre ne guadagnano due Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, rispettivamente numero 38 e 39. Per quanto riguarda gli altri movimenti importanti, spiccano i best ranking di Griekspoor ed Evans, finalisti a Washington, e le 30 posizioni guadagnate da Baez e Thiem, finalisti a Kitzbuhel. In caduta libera invece Nick Kyrgios, a un passo dall’uscita dai top 100. Infine, si avvicina al proprio best ranking Luca Nardi, vincitore del Challenger di Oporto.

Carlos Alcaraz (Esp) 9255 (–) Novak Djokovic (Srb) 8795 (–) Daniil Medvedev (Rus) 6360 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 5090 (+1) Casper Ruud (Nor) 4985 (-1) Holger Rune (Den) 4825 (–) Andrey Rublev (Rus) 4595 (–) Jannik Sinner (Ita) 3815 (–) Taylor Fritz (Usa) 3605 (–) Frances Tiafoe (Usa) 3085 (–)

19. Lorenzo Musetti 1950 (-1)

38. Matteo Berrettini 1112 (+2)

39. Lorenzo Sonego 1105 (+2)

66. Matteo Arnaldi 845 (-1)

110. Marco Cecchinato 582 (-2)

121. Fabio Fognini 532 (+3)

126. Luca Nardi 519 (+27)