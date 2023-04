Ranking Wta aggiornato a lunedì 3 aprile: esordio di Trevisan in top 20, best ranking per Cocciaretto

Il ranking WTA aggiornato a lunedì 3 aprile 2023. Giornata da incorniciare per il tennis italiano, che si gode il debutto tra le prime 20 del mondo di Martina Trevisan, reduce dai quarti di finale a Miami. Sorride anche Elisabetta Cocciaretto, che grazie al successo in Messico a San Luis Potosi ritocca il best ranking e si porta al 44° posto. Molto bene anche Sara Errani, che di posizioni ne guadagna 21 e torna tra le prime 80. Da segnalare, infine, il ritorno in top 10 di Petra Kvitova, vincitrice del Miami Open. Di seguito la situazione aggiornata del ranking WTA nel dettaglio.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 3 aprile

1 Iga Swiatek 8.975

2 Aryna Sabalenka 6.945

3 Jessica Pegula 5.605

4 Caroline Garcia 4.990

5 Ons Jabeur 4.866

6 Coco Gauff 4.346

7 Elena Rybakina 4.305

8 Daria Kasatkina 3.375

9 Maria Sakkari 3.191 (+1)

10 Petra Kvitova 3.162 (+2)

LE ITALIANE

20. Martina Trevisan 1.779 (+4)

43. Camila Giorgi 1214 (+1)

44. Elisabetta Cocciaretto 1.196 (+4)

67. Jasmine Paolini 841 (+4)

78. Sara Errani 765 (+21)

80. Lucia Bronzetti 756 (-7)