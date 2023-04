Moratti: “Inzaghi è un problema per l’Inter, il ko contro il Milan un segnale positivo per il Napoli”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, parlando del momento che stanno vivendo i nerazzurri: “Contro la Fiorentina non c’era grinta. Sembrava una bella amichevole, ma non ho visto quella voglia di vincere e questo mi è dispiaciuto molto. Inzaghi? Al momento rappresenta un problema. Si è presto la responsabilità di portare avanti la squadra, ma i risultati non gli stanno dando ragione. Sarà fondamentale qualificarsi alla prossima Champions League. Adesso la squadra deve rimanere concentrata, ma anche avere una sveglia“.

Moratti ha poi parlato dei singoli: “Lukaku non è in forma, lo abbiamo capito l’altro giorno. Resta un giocatore di grande qualità, ma il suo fisico attualmente non regge. Non so se sia colpa della società o della nazionale. Conte? Ha dimostrato di essere bravissimo, ma non sono sicuro che sia l’uomo ideale per il futuro dell’Inter. Ciò su cui non ci sono dubbi è che sarebbe una garanzia di vittoria“.

“Allegri sta facendo benissimo alla Juventus. Nonostante la situazione difficile per tutti, dalla società ai giocatori, è riuscito a conquistare molti punti e gli va dato merito. Il suo l’ha fatto alla grande – ha proseguito l’ex presidente dei nerazzurri – Napoli? Credo che la sconfitta contro il Milan sia un segnale positivo. Adesso preparerà la sfida in Champions con più serietà. Sarebbe stato peggio se fosse arrivata in Europa. Tra le due preferirei il Napoli in un’eventuale semifinale con l’Inter. E’ la novità di quest’anno e sarebbe più entusiasmante“.