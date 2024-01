Ranking Wta aggiornato a lunedì 15 gennaio: Ostapenko torna in top 10, crolla Cocciaretto

Il ranking Wta aggiornato a lunedì 15 gennaio 2024. Grazie al titolo conquistato ad Adelaide, Jelena Ostapenko si è garantita il ritorno in top 10, alla decima posizione. Si tratta dell’unica novità della settimana nelle posizioni di vertice dato che la maggior parte delle giocatrici ha optato per un po’ di riposo prima degli Australian Open. Sempre al comando Iga Swiatek, tallonata da Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Per quanto riguarda le italiane, la migliore resta Jasmine Paolini, seguita da Camila Giorgi. E’ scivolata invece in 66^ posizione Elisabetta Cocciaretto, che non è riuscita a difendere la finale raggiunta lo scorso anno ad Hobart ed ha perso la bellezza di 21 posti. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 15 gennaio

Iga Swiatek (Pol) 9880 (–) Aryna Sabalenka (Blr) 8905 (–) Elena Rybakina (Kaz) 6918 (–) Coco Gauff (Usa) 6660 (–) Jessica Pegula (Usa) 6075 (–) Ons Jabeur (Tun) 4076 (–) Marketa Vondrousova (Cze) 3966 (–) Maria Sakkari (Gre) 3770 (–) Karolina Muchova (Cze) 3590 (–) Jelena Ostapenko (Lat) 3328 (+2)

31. Jasmine Paolini 1530 (-1)

53. Camila Giorgi 1120 (+2)

55. Lucia Bronzetti 1099 (+1)

59. Martina Trevisan 1045 (+1)

66. Elisabetta Cocciaretto 1000 (-21)

101. Sara Errani 738 (–)

126. Lucrezia Stefanini 593 (–)